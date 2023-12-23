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ليفربول واَرسنال.. تشكيل ناري لـكتيبة أرتيتا أمام الريدز

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، عن تشكيل الفريق أمام ، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود الثلاثي ساكا، ومارتينيلي، وجيسوس تشكيل الجانرز أمام ليفربول، في المباراة التي يشهدها ملعب "اَنفيلد" معقل الريدز، والتي تنطلق في السابعة والنصف من مساء الليلة، فيما يتواجد النني على مقاعد البدلاء.

تشكيل اَرسنال أمام ليفربول

حارس المرمى: رايا. 

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جيسوس.

فيما جاءت دكة البدلاء لـ اَرسنال، كالتالي:

رامسدال، سيدريك، جورجينيو، محمد النني، سميث روي، نيلسون، تروسارد، نيكيتاه، كيويور.

الجدير بالذكر أن آرسنال يصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 39 نقطة، بالتساوي مع أستون فيلا، والذي يحل في وصافة الترتيب بفارق الأهداف لصالح الريدز، بينما يحل ليفربول في المركز الثالث بـ 38 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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