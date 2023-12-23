توتنهام يفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

استطاع الدولي البرازيلي ريتشارليسون في أن يضع توتنهام في المقدمة خلال الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 18، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم السبيرز بهدفين نظيفين.

بينما لم ينجح إيفرتون في العودة سريعًا خلال الشوط الثاني، حيث استمر تقدم توتنهام حتى الدقيقة 82، بعدما قلص أندريه جوميش النتيجة بتسجيله الهدف الأول، لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بنتيجة 2/0.

ووصل توتنهام للنقطة الـ 36 في المركز الرابع، بعدما حقق الفوز على إيفرتون، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 16 في المركز الـ 17.

وكان الجهاز الفني لتوتنهام قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: جولنييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، بن دافيس، كريستيان روميرو، بيدرو بورو.

الوسط: أوليفر سكيب، باب ماتار سار.

الوسط الهجومي: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

الهجوم ريتشارليسون.