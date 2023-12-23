أسطورة الكرة الجزائرية يتغنى في منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر بالمنتخب المصري، بعدما علق على مستويات المنتخبات العربية في البطولات الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأكد ماجر أن المنتخبات العربية ستواجه صعوبات كبيرة عندما تواجه المنتخبات الإفريقية في الفترة المقبلة.

وشدد أسطورة الكرة الجزائرية على أن المنتخب المصري فقط هو من نجح ببطولة أمم إفريقيا عندما أقيمت في الأدغال الإفريقية.

تصريحات رابح ماجر

تحدث رابح ماجر في تصريحات نقلها موقع "وين وين" القطري، حيث قال: "بالتأكيد المنتخابات العربية ستعاني في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، كما أن حظوظها ستكون متساوية".

وتابع: "هناك ظروف صعبة ستواجه المنتخبات العربية لن تخدمهم، كارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، إلى جانب أمور أخرى".

وأكمل: "هذه الظروف الصعبة لن تخدم المنتخبات العربية، العرب يفشلون في البطولة عندما تُقام في أدغال إفريقيا،".

وأضاف: "المنتخب المصري هو الوحيد فقط، الذي سبق له التتويج باللقب في إفريقيا السمراء، إن شاء الله تتألق المنتخبات العربية في كوت ديفوار ويفوز أحدهم باللقب".

وأردف: "هناك صعوبة في التعرف على هوية المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، كل منتخب لديه الطموح للفوز بالكأس".

وأتم رابح ماجر تصريحاته: "منتخب ساحل العاج سيكون البلد المُنظم للبطولة، هو فريق كبير وسيبذل كل مجهوده للفوز باللقب".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري حقق بطولة كأس أمم إفريقيا في 4 مرات خارج أرضه من قبل وهم: 1957 "السودان"، 1998 "بوركينا فاسو"، 2008 "غانا" و2010 "أنجولا"، لكنه نجح فقي تحقيق لقب البطولة 7 مرات.