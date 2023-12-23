أهداف مباراة توتنهام وإيفرتون في الشوط الأول.. شاهد بالفيديو

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم توتنهام هوتسبير التقدم خلال الشوط الأول من مباراته أمام إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وتُلعب مواجهة توتنهام أمام إيفرتون على ملعب "توتنهام هوتسبيبر"، خلال المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساء اليوم السبت.

جاء تقدم توتنهام عن طريق الدولي البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف زميله سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 18.

أهداف الشوط الأول من مباراة توتنهام وإيفرتون

وبدأ الجهاز الفني لتوتنهام مواجهة إيفرتون بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جولنييلمو فيكاريو.

الدفاع: إيمرسون رويال، بن دافيس، كريستيان روميرو، بيدرو بورو.

الوسط: أوليفر سكيب، باب ماتار سار.

الوسط الهجومي: سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي، برينان جونسون.

الهجوم ريتشارليسون.

وسيصل توتنهام للنقطة الـ 36 ليحتل المركز الرابع في حال حقق الفوز على إيفرتون، بينما سيتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 16 في المركز الـ 17.