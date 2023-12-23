الزمالك يتحرك لضم مدافع زد في يناير

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية للحصول على خدمات محمد إسماعيل مدافع زد إف سي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحاول مسؤولو الزمالك إنهاء أزمة منع النادي من القيد من أجل إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الحالي.

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وأوضحت تقارير صحفية إن الجهاز الفني في نادي الزمالك طلب التعاقد مع محمد إسماعيل في سوق الانتقالات الشتوية في ظل المستوى الذي يقدمه مع زد في الموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن الزمالك ينتظر فقط حل أزمة القيد لإبرام صفقات جديدة وتدعيم الفريق وهو ما يعمل عليه المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب.

وانتقل محمد إسماعيل إلى صفوف زد في الصيف الماضي قادمًا من نادي إنبي، ليشارك في سبع مباريات مع فريقه الحالي.