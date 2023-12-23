إصابة مدافع الاتحاد قبل دقائق من مواجهة الرائد في الدوري السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن إصابة مدافع فريقه الأول لكرة القدم، قبل مواجهة نظيره الرائد في بطولة الدوري.

وكشف نادي الاتحاد السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن سويلم المنهالي قلب دفاع فريقه تعرض للإصابة.

وأوضح الاتحاد أن المنهالي سوف يغيب عن مواجهة الرائد، في الدوري السعودي، وذلك بعد تعرضه للإصابة.

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ويواجه اتحاد جدة نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العميد ضد الرائد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء حتى الآن.

وكان الاتحاد قد غادر بطولة كأس العالم للأندية من دور ربع النهائي على يد الاهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.