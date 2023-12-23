بديل أليو ديانج.. الاهلي يستهدف صفقة عربية من الدوري المجري

يستهدف النادي الاهلي التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض الرحيل المحتمل للمالي أليو ديانج نجم وسط الفريق.

وارتبط أليو ديانج بمغادرة النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل اهتمام بعض الأندية خارج مصر بالحصول على خدمات اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية عن ترشيح الدولي التونسي محمد علي بن رمضان المحترف في صفوف فريق فيرينتسفاروشي المجري تمهيًدا لضمه في الشتاء المقبل.

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وترحب لجنة الكرة بالنادي الاهلي بالتعاقد مع محمد علي بن رمضان خاصة وأن اللاعب كان على رادار القلعة الحمراء في وقت سابق قبل احترافه في أوروبا.

ولعب بن رمضان مع ناديه المجري هذا الموسم 23 مباراة سجل هدفًا وصنع 6 أهداف وفي مسيرته الكروية لعب صاحب الـ24 عامًا 166 مباراة سجل 35 هدفًا وصنع 12.

وكان النادي الاهلي حصل على الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023 بعد فوزه على أوراوا الياباني بنتيجة 4 – 2.