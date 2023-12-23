أتلتيكو مدريد المنقوص ينتصر على إشبيلية بشق الأنفس في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على حساب نظيره إشبيلية، بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

واستضاف فريق أتلتيكو مدريد نظيره إشبيلية، اليوم السبت، على ملعب ميتروبوليتانو، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، حيث شهد العديد من المحاولات الهجومية لصالح الفريقين ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

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وفي الشوط الثاني خلال الدقيقة 46، نجح ماركوس يورينتي، في فض الاشتباك وخطف هدف المباراة الوحيد لصالح أتلتيكو مدريد.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة للاعب أتلتيكو مدريد كاجلار سويونكو، في الدقيقة 70، بعد تدخل قوي مع لاعب إشبيلية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 38 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الرابع.

بينما يتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.