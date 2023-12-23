بنزيما وكانتي يقودان تشكيل اتحاد جدة لمباراة الرائد في الدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمباراة الرائد، في الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويقود هجوم الاتحاد أمام الرائد، الفرنسي كريم بنزيما مع البرازيلي رومارينهو، ومواطنه تجولو كانتي.

وسيلاقي فريق اتحاد جدة نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر، من مسابقة دوري روشن.

وستقام مباراة الاتحاد ضد الرائد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد اليوم أمام الرائد في الدوري السعودي

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

الدفاع: أحمد بامسعود، مدالله العليان وسلطان الفرحان.

الوسط: فابيينهو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو ومروان الصحفي.

الهجوم: رومارينهو وكريم بنزيما.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.