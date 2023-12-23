بمشاركة منتخب مصر.. كاف يعلن بث مباريات أمم أفريقيا في 150 دولة

أعلن فيرون موسينغو أومبا الأمين العام لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف“، عن حصول 150 دولة حول العام، لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2023.

وستنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبلة بمشاركة منتخب مصر، والتي تستمر حتى 11 فبراير الذي يليه.

وقال أومبا في تصريحاته الصحفية مساء اليوم السبت، والتي أقيمت على ملعب -فيليكس بوانيي- بأبيدجان:” اهتمام أوروبا بكأس أمم إفريقيا بات كبيرا، كما ازداد شغف بلدان البلقان والبرازيل. والاهتمام تجاوز القارة الأوروبية، حيث فاق عدد البلدان التي ستبث مباريات الكان 150 بلد “.

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وأضاف الأمين العام لـ “كاف”:” إذا سحبنا 54 بلدا إفريقيا من العدد الاجمالي فيمكننا معرفة عدد البلدان التي ستبث لقاءات المنافسة القارية”، وستجرى أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 بلدا، بعد نسختي 2019 بمصر و2021 بالكاميرون “.

وتابع:” منذ 13 ديسمبر 2023، أرسلت الكاف مجموعة من الخبراء إلى ابيدجان للوقوف على آخر اللمسات وجاهزية المنشآت الرياضية ومرافق الإيواء، وتم التأكد بأن الأمور تسير كما ينبغي.. لم أر من قبل مثل هذا العدد الكبير من طلبات الاعتماد لتغطية “كان” كوت ديفوار، حيث استقبلنا 5200 طلب وهو عدد كبير مقارنة مع دورة الكاميرون عندما تلقينا 2900 طلب”.