بعد اعتزال بكاري جاساما.. 35 بطاقة صفراء في مباريات القطبين ومنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم اعتزال الحكم الدولي، بكاري جاساما، بعد مسيرة بدأت منذ عام 2007، ليشارك في مباريات الدوري المحلي المتبقية في موسم 2023-2024.

وأدار جاساما خلال مسيرته 7 مباريات لمنتخب مصر أبرزهم، مباراة الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018 والتي انتهت لصالح منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، وكانت آخر مباراة أدارها لمنتخب مصر ضد الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بركلات الترجيح.

وتعرض المدير الفني لمنتخب مصر حينها، كارلوس كيروش للطرد، ليغيب عن مباراة النهائي ضد السنغال والتي انتهت بهزيمة مصر بركلات الترجيح.

في المجمل أدار جاساما 7 مباريات لمنتخب مصر، فاز المنتخب في 4 مباريات وتعادل في مباراة، فيما خسر مباراتين، وأشهر الحكم الجامبي 10 بطاقات صفراء ضد المنتخب الوطني.

على صعيد الأندية المصرية، أدار جاساما 10 مباريات للأهلي، كانت آخرها مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي والتي انتهت بالتعادل.

وفاز الأهلي في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر مثلهم، وأشهر جاساما 19 بطاقة صفراء ضد لاعبي الأهلي خلال 10 مباريات.

وحكم جاساما 4 مباريات للزمالك، وكان آخر هذه المباريات ضد صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2016، وفاز الزمالك في مباراتين وتعادل في مثلهم، وأشهر 6 بطاقات صفراء ضد لاعبي الزمالك.

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