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وست هام يُسقط مانشستر يونايتد ويفوز بثنائية في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر يونايتد ووست هام، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 2.30 مساء.

وفاز فريق وست هام على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن.

سجل هدف وست هام الأول،جارود بوين في الدقيقة 72 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف وست هام الثاني، محمد قدوس في الدقيقة 78 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع وست هام رصيده لـ 30 نقطة في المركز السادس بترتيب الممتاز، بينما احتل مانشستر المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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