قرارات استثنائية.. تعرف على ما فعله الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الفوز ببرونزية المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارات استثنائية عقب تتويج الفريق الأحمر بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف علي كرة القدم قرر زيادة مكافآت الميدالية البرونزية للفريق وذلك بعد التنسيق مع مجلس الإدارة علي أن يتم اعتماده في أقرب جلسة للمجلس.

وأوضح المصدر أن هناك قرار آخر هو صرف مكافأة استثنائية للاعبين ليس بسبب حصد الميدالية البرونزية ولكن بسبب الأداء المميز في مواجهة أوراوا الياباني.

كما قرر رئيس النادي الأهلي غلق كافة الاحتمالات بدءاً من صباح اليوم ومنع الحديث عن كأس العالم للأندية للتركيز في بطولة السوبر للأبطال التي ستنطلق بعد غد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول للنادي الأهلي بطل أفريقيا، حقق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا الياباني، بطل آسيا، 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.