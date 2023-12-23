إصابة لاعب طنطا بارتجاج في المخ ونقله إلى المستشفى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض شهاب فتحي، لاعب نادي طنطا للإصابة بارتجاج في المخ، نقل على إثرها إلى المستشفى خلال مباراة فريقه ضد النصر، في ختام مباريات الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.

وكتب الحساب الرسمي لنادي طنطا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خالص الأمنيات بالشفاء العاجل للاعب الفريق الأول لكرة القدم، شهاب فتحي، سبب الاصابة بارتجاج في المخ ونقل اللاعب للمستشفي خلال المشاركة في مباراة النصر".

وانتهت مباراة طنطا والنصر، بفوز النصر بهدف نظيف، في ختام مباريات الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر.

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