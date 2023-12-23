فانتازي.. أفضل خطة لبيع صلاح وشراء هالاند في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سيركز الملايين من مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي في انتقالاتهم المقبلة، على بيع نجم ليفربول محمد صلاح وجناح توتنهام سون هيونج مين، وإعادة شراء إيرلينج هالاند.

وسيغيب الجناح المصري صلاح والكوري الجنوبي سون عن مباريات الأسبوع 21-24 بسبب مشاركتهما في البطولات الدولية.

وفي هذه الأثناء، غاب هالاند لاعب مانشستر سيتي عن الجولة 17 من الدوري بسبب الإصابة، بجانب غيابه عن الجولة الثامنة عشر بسبب مشاركة السيتي في كأس العالم للأندية.

وتقييم جدول مباريات كل لاعب يمكن أن يساعد المدربون على تحديد أفضل طرق الانتقالات خلال الفترة المقبلة.

ويتمتع كل من صلاح وسون بمباريات أكثر سهولة من هالاند في الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي.

ويزور ليفربول فريق بيرنلي الذي حافظ على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط حتى الآن، بينما تلقى برايتون مضيف توتنهام، أهداف في كل مباراة من مبارياته الـ18 في الدوري.

ومن ناحية أخرى، يسافر مان سيتي إلى فريق إيفرتون الذي خاض الجولة 18 وهو يمتلك أربع شباك نظيفة متتالية.

ويشير ذلك إلى أنه يجب على مدربي فانتازي الاحتفاظ بكل من صلاح وسون في الجولة 19 من الدوري وترك انتقالاتهم المجانية، مما يسمح لهم باستخدام انتقاليين في الجولة 20.

وفي الجولة العشرين من الدوري، يستضيف سون فريق بورنموث ويستضيف هالاند فريق شيفيلد يونايتد، ومن ناحية أخرى، يواجه صلاح مباراة أكثر صعوبة أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد.

ومن خلال بيع صلاح واختيار لاعب صاحب سعر منخفض مثل، كول بالمر (5.6 مليون جنيه إسترليني) أو أنتوني جوردون (6.2 مليون جنيه إسترليني)، يمكن للمدربين توفير الأموال لإعادة هالاند إلى خط الهجوم إلى جانب أولي واتكينز (8.7 مليون جنيه إسترليني).

ويمكنهم بعد ذلك استخدام انتقال مجاني في الجولة 21 وبيع سون، وشراء زميله في الفريق ريتشارليسون (6.7 مليون جنيه إسترليني) كلاعب أرخص من نادي توتنهام هوتسبر.