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رغم اهتمام ريال مدريد.. أوسيمين يوافق على تمديد عقده مع نابولي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لمدة عام، وحتى 2026، حيث يمتد العقد القديم حتى عام 2025.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن الشرط الجزائي المذكور في عقد اللاعب النيجيري 120 مليون يورو كحد أدنى و130 كحد أقصى.

جدير بالذكر، انضم أوسيمين إلى نابولي في موسم 2020/21 قادما من نادي ليل الفرنسي، بعقد بلغت قيمته 75 مليون يورو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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