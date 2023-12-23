محمد صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي ليفربول نظيره أرسنال، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الـ7.30 مساء، على ملعب أنفيلد.

ويبدأ مدرب ليفربول "كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، إيندو، جونس.

خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.

يحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة عن المتصدر أرسنال.

تشكيل فريق أرسنال

وعلى الجانب الآخر، يبدأ مدرب أرسنال "أرتيتا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: جابرييل، ساليبا، بن وايت، زينشينكو.

خط الوسط: رايس،أوديجارد، هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا، خيسوس، مارتينلي.

ويحتل الجانرز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نظيره الريدز.