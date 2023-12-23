توتنهام يفوز على إيفرتون في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث مباراة توتنهام ضد إيفرتون، التي أقيمت اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5 مساء.

وفاز فريق توتنهام على نظيره إيفرتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هوتسبير.

سجل هدف توتنهام الأول، ريتشارليسون في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف توتنهام الثاني، سون هيونج مين في الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف إيفرتون، أندريه جوميز في الدقيقة 82 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده لـ 36 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.