فانتازي.. ارتفاع سعر محمد صلاح اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تب - محمد القرش:

ارتفع اليوم السبت سعر نجم ليفربول محمد صلاح، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 23 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

محمد صلاح (ليفربول) 13.3 مليون جنيه إسترليني

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.8 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.9 مليون جنيه إسترليني

كريستيان روميرو (توتنهام) 5 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

سام جونستون (كريستال بالاس) 4.5 مليون جنيه إسترليني

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني