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لجنة الحكام تعلن حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم، حكمي الساحة لمباراتي دور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

واستقرت لجنة الحكام على إسناد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى الحكم المصري محمد معروف، حيث تقام المباراة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء.

وعلى الجانب الآخر، تم تعيين أمين عمر حكم ساحة لمباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر.

جدير بالذكر، تقام مواجهات بطولة كأس السوبر المصري "NBE Super Cup" في شكلها الجديد، في الإمارات على ملعب هزاع بن زايد، خلال الفترة من 23 - 28 ديسمبر الجاري، على أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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