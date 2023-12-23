شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر السعودية فى طريقه إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الأهلي السعودية منذ قليل فى طريقها إلى الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، فى المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا في السابعة من مساء الاثنين المقبل.