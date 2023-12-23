شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الشامسي يزور معسكر بيراميدز بالإمارات استعدادا للسوبر المصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار سالم سعيد الشامسي، رئيس نادى بيراميدز، بعثة فريق الكرة الموجودة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وبداية المشوار بمواجهة فيوتشر الاثنين المقبل.

وعقد الشامسى جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي، فى حضور ممدوح عيد رئيس النادي، طالبهم خلالها بضرورة الفوز ببطولة السوبر المصري، مؤكدا أنه حان الوقت لأن يحصد النادى البطولات، فى ظل المستويات التى يقدمها ويستحق معها الاحتفال قريبا.

وأثنى سالم الشامسي على القيادة الإدارية لنادي بيراميدز بقيادة ممدوح عيد، مؤكدا أنها تسير وفق خطوات ثابتة نحو وضع النادي في مكانه الطبيعي والذي يستحقه.

وقال الشامسى، "نادي بيراميدز ولد عملاقا، ونحن نتابع كل شيء وسعداء بما يقدمه الفريق فى السنوات الماضية، والذي وضع نفسه بين صفوة وكبار أندية مصر وقارة أفريقيا والأندية العربية، وحان وقت الاحتفال بالألقاب، ولابد سريعا من تجاوز ما حدث في لقاء صن داونز الأخير بدوري الأبطال، ويجب أن يكون درسا نبني عليه فى المستقبل، وأن يكون حافزا للتعويض في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل مشاركات كثيرة في العديد من البطولات محليا وقاريا، وأنا أفخر بأن بيراميدز بنى سمعة طيبة في مصر وخارجها وفي الإمارات، والدول الأفريقية، يمتلك الفريق شعبية كبيرة والكل يتابعه لما يمتلكه من لاعبين ونجوم كبار".

وأضاف، "كنت حريصا على الحضور والتواجد بجوار الفريق لدعمه ومساندته في السوبر المصري بالإمارات، وأمامنا مباراتان فى البطولة، ونحن نخطط للقاء الخميس والتتويج باللقب، لأن بيراميدز فريق كبير ولابد من الفوز بالبطولة، مع كامل الاحترام لجميع المنافسين، وحان وقت الاحتفال بالبطولات".

وتابع، "دون استثناء الكل غالى عندنا فى نادي بيراميدز، وأبناؤنا في الإمارات يعشقون النادي ويتابعون الفريق وأخباره باستمرار، ولابد أن نحتفل جميعا يوم الخميس المقبل بالذهاب والكأس الغالية، ورغم الإصابات التي يعاني منها الفريق إلا أننا جميعا نثق في فريقنا واللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات والكل جاهز لتقديم أفضل ما لديه لنفسه ولنادي بيراميدز".

وشدد سعادة سالم الشامسي فى كلمته قائلا، "القادم دائما لنادي بيراميدز أفضل، وهناك أشياء ومفاجآت عديدة سيتم الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع المهندس ممدوح عيد".

وداعب الشامسي لاعبي الفريق مؤكدا أنه يتابعهم باستمرار ويتابع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا فخره الشديد بقتال اللاعبين باسم النادي وسعيهم المستمر لتقديم أفضل ما لديهم ووضع النادي في المكانة التي يستحقها، ومؤكدا أن النادي يمتلك أفضل لاعبين على مستوى مصر والقارة.