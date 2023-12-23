شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يوافق على إعارة أحمد سعيد فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى الموافقة على خروج أحمد سعيد لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

ويأتي هذا القرار بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة فى المباريات ورغبة منه فى خوض تجربة فى أحد الأندية لاستعادة مستواه، حيث شارك بديلا فى 3 مباريات هذا الموسم.

ومن المقرر أن يواجه البنك الأهلى نظيره بلدية المحلة باستاد المحلة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وتقام المباراة 25 من الشهر الجارى فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط، حيث تعرض للهزيمة فى 8 مباريات والفوز فى مباراة واحدة، ولم يتمكن من التعادل فى أى مباراة.