شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للمحكمات بالإسكندرية أول يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة معسكر للمحكمات الإناث، لمدة ثلاثة أيام مطلع الشهر المقبل بالإسكندرية، يتخلله إجراء اختبارات الإعادة للحكام الراسبات في الاختبارات السابقة.

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت في أبريل من العام الماضي نجاح 131 محكمة جديدة ورسوب 43 أخريات، وفتح الباب لقبول دفعات جديدة من المحكمات، بجانب نجاح 22 محكمة في الإعادة الثالثة، من اختبارات اللياقة البدنية للقائمة الدولية، بجانب رسوب 6 محكمات ولم يتمكنّ من إجراء الإعادة.

وتواجد كل من شاهندة المغربي ونورا سمير حكام الساحة، في القائمة الدولية للحكام للموسم الحالي والثاني على التوالي، بينما لم تشهد القائمة الدولية الجديد، وجود أي حكمات جدد من المجتازات للاختبارات البدنية للقائمة الدولية.

وشهدت القائمة الدولية للموسم الجاري 4 محكمات مساعدات، هن: منى عطا الله ويارا عاطف وجميلة أحمد "جمالات أحمد شبل" ومي حسن، وجميعهن يتواجدن للعام الثاني على التوالي بعد موسم 2021-2022.