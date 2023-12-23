شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود محمود علاء فى وديات الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات محمود علاء مدافع الفريق الأبيض في معسكرى الإمارات، المقرر إقامته فى الفترة من 20 يناير حتى 28 من ذات الشهر.

ويعانى محمود علاء من إصابة عبارة عن تورم فى "الكاحل" وأبعدته عن المشاركة في مباراة ساجرادا الماضية بالجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بالتعادل السلبى.

فى سياق مختلف، يعقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع معاونيه في الجهاز الفني للأبيض بعد انتهاء الإجازة التي منحها للاعبين لمدة أسبوع، وتنتهى الأربعاء المقبل ، للاتفاق على خطة المرحلة المقبلة وبرنامج الفريق الأبيض،بعد تأجيل مباراة سيراميكا في الدورى والتي كان مقرر لها في الثانى من يناير المقبل.

ويرغب معتمد جمال في وضع ترتيب أولويات المرحلة المقبلة، والاتفاق على مواعيد السفر إلى دولة الإمارات فضلاً عن خطة الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفين،وآليات المشاركة فيها،خاصة أن مواعيدها ستتوافق مع وديات معسكرى الإمارات.

ويرسم معتمد جمال خلال اليومين المقبلين خطة معسكرى الإمارات الذين يخوضهما الفريق فى يناير، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهما بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.