شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقريرا فنيا عن تنزانيا قبل ودية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، تقريرا فنيا عن تنزانيا قبل المواجهة الودية التي تجمع المنتخبين فى يناير المقبل، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار بداية من 13 يناير.

ويرغب فيتوريا فى دراسة المنافس، باعتبارها البروفة الأهم للمنتخب قبل البطولة القارية للوقوف على جاهزية المنتخب.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة ، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا و الرأس الأخضر وموزمبيق .