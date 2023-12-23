شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم المحلة 2 / 0 ويقصيه من بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطاح فريق الترسانة بغزل المحلة من الدور التمهيدى الأخير لكأس مصر بالفوز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما باستاد المحلة ليتأهل الشواكيش لدور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدفى الترسانة ميدو شلاطة فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء، وأضاف أوجستن أوتو الهدف الثانى فى الدقيقة 92 . وبذلك يكتمل عقد الفرق التى تأهلت لدور الـ32 لبطولة كأس مصر.

كانت هناك عدد من الفرق نجحت في الصعود من القسم الثانى ب على حساب فرق دورى المحترفين، على رأسها بورفؤاد على وى بهدفين قابل هدف، كما فاز النصر على طنطا بهدف مقابل للاشئ ، في الوقت الذى فاز فيه مكادى على ديروط 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

كما حقق الواسطى مفاجأة كبرى بالإطاحة بوادى دجلة بعد الفوز بهدفين نظيفين، كما فاز بتروجت على إيسترن كومبانى بسداسية نظيفة، بينما تغلب القناة على السكة الحديد 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.