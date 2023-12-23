التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وأرسنال

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول ، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة أرسنال، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساءً على ملعب " آنفيلد"، فى قمة الجولة الـ 18 لمنافسات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسى للمباراة تواجد النجم المصرى محمد صلاح فى قيادة خط هجوم ليفربول، بينما يتواجد محمد الننى على مقاعد بدلاء أرسنال فى اللقاء.

وجاء تشكيل ليفربول ضد آرسنال كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتى، تسيميكاس، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاى، كوريتس جونز، واتارو إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، جاكبو.

فيما ضم تشكيل أرسنال كل من:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: سالبيا، جابرييل، زينشينكو، بن وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، هافيرتز.

خط الهجوم: خيسوس، بوكايو ساكا، مارتينيلى.