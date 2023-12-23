اخبار الرياضه

التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وأرسنال

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة أرسنال، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساءً على ملعب " آنفيلد"، فى قمة الجولة الـ 18 لمنافسات مباريات الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسى للمباراة تواجد النجم المصرى محمد صلاح فى قيادة خط هجوم ليفربول، بينما يتواجد محمد الننى على مقاعد بدلاء أرسنال فى اللقاء.

وجاء تشكيل ليفربول ضد آرسنال كالتالى..
حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتى، تسيميكاس، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاى، كوريتس جونز، واتارو إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، جاكبو.

فيما ضم تشكيل أرسنال كل من:
حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: سالبيا، جابرييل، زينشينكو، بن وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، هافيرتز.

خط الهجوم: خيسوس، بوكايو ساكا، مارتينيلى.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا