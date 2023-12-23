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اَرسنال يتقدم على ليفربول في اللحظات الأولى

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح اَرسنال في تسجيل هدف التقدم على نظيره في المباراة التي تُقام خلال الوقت الراهن على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف الجانرز في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جابرييل دوس سانتوس.

ويجد ليفربول صعوبة في الدقائق الأولى من المباراة، حيث استطاع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال في الضغط بقوة على الجانرز.

وكان اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: رايا. 

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جيسوس

بينما بدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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