محمد صلاح يحقق رقمًا غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقما مميزا في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد هدفه في شباك آرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول بعد تسديدة مميزة من النجم الدولي سكنت شباك آرسنال، ليعدل النتيجة لصالح الريدز وتصبح 1-1.

بهدفه في آرسنال، شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 121 هدفًا في 120 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على ملعب أنفيلد (88 هدفًا، 33 تمريرة حاسمة)، وهو أكبر عدد من أي لاعب للنادي.

ورفع "مو" صلاح رصيده التهديفي إلى 12 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم ليعزز تواجده في مركز الوصافة بالبريميرليج بفارق هدفين عن النرويجي إرلينج هالاند المتصدر بـ 14 هدفا.



وأحرز صلاح 202 هدف مع ليفربول في كل المسابقات بعد خوضه 329 مباراة مع الريدز، صنع خلالها 87 هدفا.

