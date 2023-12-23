ليفربول يتعادل مع آرسنال في شوط أول ناري..وصلاح يسجل

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الشوط الأول من مباراة ليفربول وآرسنال بنتيجة 1-1 والتي تجمع بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.





سجل هدف الجانرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جابرييل دوس سانتوس بعد كرة رأسية سكنت شباك ليفربول.

جابرييل يسجل هدف ارسنال الأول أمام ليفربول



قبل أن يدرك محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 29 ، بعد تمريرة طولية من أرنولد قبل أن يستلمها صلاح يتوغل لمنطقة جزاء آرسنال بعد مجهود مهاري مميز، قبل أن يسددها ببراعة في شباك المدفعجية.

صلاح



وكان آرسنال قد بدأ المباراة أمام ليفربول بالتشكيل الآتي:



حارس المرمى: رايا.

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جيسوس



بينما بدأ يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

