محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في شباك آرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك ليفربول التعادل أمام آرسنال لتصبح النتيجة 1-1، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 29 بصناعة زميله ترينت ألسكندر أرنولد، لينجح النجم الدولي المصري في إدراك هدف بعد تسديدة مميزة سكنت شباك المدفعجية.

وكان اللاعب جابرييل دوس سانتوس مدافع آرسنال سجل هدف التقدم للجانرز بعد كرة رأسية سكنت شباك ليفربول.

وكان آرسنال قد بدأ المباراة أمام ليفربول بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: رايا.

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، زينشينكو.

الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، جيسوس

بينما بدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد.

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.