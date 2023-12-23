ساكا يسقط يورجن كلوب ونجم ليفربول في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تسبب بوكايو ساكا نجم أرسنال، في إسقاط الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ولاعبه تسيميكاس أرضًا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا.

والتحم بوكايو ساكا مع تسيميكاس نجم ليفربول، في كرة مشتركة بينهما أثناء المباراة، ليغادرا الملعب ويسقط لاعب الريدز أرضًا ويصطدم بمدربه يورجن كلوب.

وبعد الاصطدام، سقط كلوب أيضًا أرضًا، ليتضرر نجم ليفربول ويتدخل الطاقم الطبي لعلاجه، وقرر الألماني تبديل اللاعب ونزول جو جوميز بدلًا منه.

وافتتح جيسوس التسجيل مبكرًا لصالحه أرسنال في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعد رأسية صاروخية، هزت شباك البرازيلي أليسون بيكر.

وفي الدقيقة الـ 29، سجل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف التعادل لصالح الريدز، ليصحب الهدف رقم 151 له مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل أرسنال الرسمي، الذي أعلنه الإسباني ميكيل أرتيتا لمواجهة ليفربول الحاسمة، ليضم كل من..

حارس المرمى: رايا

الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت

الوسط: هافيرتز، رايس، اوديجارد.

الهجوم: مارتينيلي، جيسوس، ساكا