رقمان تاريخيان لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

حقق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رقمان تاريخيان في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد هدفه في شباك آرسنال.

ويلاقي محمد صلاح رفقة ليفربول نظيره آرسنال حاليًا على ملعبه أنفيلد، في قمة منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 29، بعد تمريرة سحرية من ترينت ألكسندر أرنولد.

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أرقام محمد صلاح بعد هدفه أمام آرسنال

1/كسر نجم منتخب مصر الرقم القياسي لـ ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق الحالي، في عدد المساهمات التهديفية في ملعب الانفيلد في البريميرليغ مع نادي ليفربول.

ووصل محمد صلاح إلى121 مساهمة تهديفية، ليتخطى جيرارد صاحب الـ120 مساهمة.

‏2/ تخطى محمد صلاح النجم مايكل أوين، ليصبح عاشر أفضل هداف في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وسجل محمد صلاح هدفه رقمه 151 بقميص ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.