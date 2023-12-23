بهدف صلاح.. التعادل يحسم الشوط الأول من قمة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة الشوط الأول من قمة ليفربول ضد أرسنال، والجارية بينهما الآن على ملعب أنفيلد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره أرسنال مساء اليوم السبت على ملعبه أنفيلد، في قمة منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

وافتتح جابرييل جيسوس التسجيل لصالح أرسنال، بعدما هز شباك أليسون بيكر برأسية صاروخية في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وأهدر الفرعون المصري محمد صلاح هدفًا محققًا للفريق بعد ذلك، ولكنه نجح في هز شباك أرسنال بنجاح، في الدقيقة الـ 29، بعد تمريرة سحرية من ترينت ألكسندر أرنولد.

وبحقق نجم أرسنال رقمًا قياسيًا، بعد هدفه في شباك ليفربول، ووفقًا لشبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن جابرييل جيسوس هو المدافع الأكثر تسجيلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى آرسنال في سبتمبر 2020 (11 هدفًا).

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وعلى جانب أخر، سجل محمد صلاح هدفه رقمه 151 بقميص ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.