6 غيابات تضرب اتحاد جدة قبل مباراة النصر في الدوري السعودي

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة خدمات 6 لاعبين قبل مباراة النصر في مسابقة دوري روشن السعودي.

وسيلاقي فريق اتحاد جدة نظيره النصر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر والمؤجلة من منافسات دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة النصر والاتحاد في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

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يفقد فريق اتحاد جدة أمام نظيره النصر كل من، مهند الشنقيطي، عمر هوساوي، لويس فيليبي، المنهالي للإصابة، مد الله العليان بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الرائد اليوم، المدافع المصري أحمد حجازي.

وحصل مدالله العليان على البطاقة الحمراء، بعد 12 دقيقة فقط في مباراة الرائد، المقامة حاليًا بين الفريقين في الجولة 18 بالدوري السعودي.