محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا لـ ليفربول أمام آرسنال.. فيديو

سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفًا عالميًا لصالح ليفربول في شباك آرسنال، خلال المباراة التي تجمع بينهم في قمة الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح، في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في شباك آرسنال خلال الدقيقة 29، بعدما استقبل تمريرة رائعة من ترينت ألكسندر أرنولد، ليتلاعب بالدفاعات ويسددها في الشباك.

وكان جابرييل جيسوس، قد سجل هدف آرسنال الأول في شباك ليفربول، خلال الدقيقة الرابعة، من رأسية قوية سكنت الشباك، بعدما استقبل كرة من أوديجارد، الذي سددها من ركلة حرة.

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وحل فريق آرسنال ضيفًا ثقيلًا على حساب ليفربول، على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهد الشوط الأول خطورة كبيرة من جانب آرسنال على مرمى ليفربول في النصف الأول من الشوط، ثم عاد الريدز ببعض المحاولات الخطيرة.