إنتر ميلان يؤمن صدارة الدوري الإيطالي بفوز ثمين على ليتشي

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان ضد نظيره ليتشي ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي 2023 – 2024.

والتقى إنتر ميلان مع نظيره ليتشي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي، والتي حسمها النيراتزوري بهدفين دون رد.

حسم نادي إنتر ميلان الشوط الأول بهدف دون رد سجله اللاعب يان أوريل بيسيك بالدقيقة 43 .

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وفي الشوط الثاني سجل إنتر ميلان الهدف الثاني عن طريق اللاعب نيكولا باريلا في الدقيقة 78 من عمر المباراة ليحصد النيراتزوري 3 نقاط جديدة.

وشهدت المباراة طرد اللاعب لاميك باندا لاعب فريق ليتشي بالدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يرفع نادي إنتر ميلان رصيده إلى 44 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد ليتشي عند 20 نقطة ويحتل المركز 12 في الدوري الإيطالي.