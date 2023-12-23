لوتون تاون يفوز على نيوكاسل بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت أحداث مباراة لوتون تاون ضد نيوكاسل يونايتد، التي أقيمت اليوم السبت، في تمام الساعة الـ5 مساء.

وفاز فريق لوتون على نظيره نيوكاسل بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينيلورث.

سجل هدف فوز لوتون تاون، أندروس تاونسند في الدقيقة 25 من زمن شوط المباراة الأول.

بتلك النتيجة، رفع لوتون رصيده لـ 12 نقطة في المركز الثامن عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 29 نقطة.

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