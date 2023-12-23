بعثة الأهلي تصل الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الإمارات العربية المتحدة منذ قليل من أجل المشاركة في كأس السوبر المصري.

ويواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من السوبر المصري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، بالفائز من مباراة بيراميدز وفيوتشر، التي تقام يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثالثة مساء.

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