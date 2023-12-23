"تاريخي".. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا أمام أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الجناح المصري محمد صلاح هدف تعادل ليفربول في شباك أرسنال، في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول، لتصبح النتيجة 1-1 ويحقق رقما قياسيا جديدا.

وشارك محمد صلاح في 121 هدفًا خلال 120 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على ملعب آنفيلد (88 هدفًا، 33 تمريرة حاسمة)، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي. وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية

أكثر 3 لاعبين مشاركة بالأهداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد:

121- محمد صلاح

120- ستيفن جيرارد

100- روبي فاولر

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