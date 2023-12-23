اخبار الرياضه

بعثة الأهلى تصل أبو ظبي للمشاركة فى السوبر المصري.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل أبو ظبي للمشاركة فى السوبر المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الاهلى الإمارات قادمة من المملكة العربية للمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الحصول على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري التي يستهلها بمواجهة سيراميكا في السابعة مساء  الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري يوم  28 ديسمبر الجاري على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركز الثالث والرابع.

 

وحصد الأهلي أمس، الجمعة، الميدالية البرونزية ببطولة كاس العالم للأندية التي أختتمت أمس بالسعودية ليرفع رصيده من الميداليات فى كأس العالم للأندية إلى 4 ميداليات برونزية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا