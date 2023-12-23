شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل أبو ظبي للمشاركة فى السوبر المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الاهلى الإمارات قادمة من المملكة العربية السعودية للمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصرى، بعد الحصول على الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري التي يستهلها بمواجهة سيراميكا في السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري يوم 28 ديسمبر الجاري على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركز الثالث والرابع.

وحصد الأهلي أمس، الجمعة، الميدالية البرونزية ببطولة كاس العالم للأندية التي أختتمت أمس بالسعودية ليرفع رصيده من الميداليات فى كأس العالم للأندية إلى 4 ميداليات برونزية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.