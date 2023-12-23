شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع برنامج استعداد الأهلى للسوبر فى اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع جهازه المعاون ولاعبى الفريق، لشرح برنامج إعداد الفريق لخوض بطولة السوبر المصري بعد غلق صفحة الإحتفالات بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلى مراناً وحيداً فى الإمارات غداً، الأحد، قبل مواجهة سيراميكا فى نصف نهائى البطولة والمقرر لها مساء الاثنين المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري التي يستهلها الأهلي بمواجهة سيراميكا في السابعة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة وسيلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري يوم 28 ديسمبر الجاري على أن يلعب الخاسر من المباراتين في نفس اليوم على المركز الثالث والرابع.

وحصد الأهلي أمس، الجمعة، الميدالية البرونزية ببطولة كاس العالم للأندية التي أختتمت أمس بالسعودية ليرفع رصيده من الميداليات فى كأس العالم للأندية إلى 4 ميداليات برونزية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الأبطال المتوجين بميداليات كأس العالم للأندية حيث يمتلك الفريق الملكي 5 ميداليات ذهبية، فيما يحتل برشلونة والأهلي المركز الثاني برصيد 4 ميداليات حيث يمتلك برشلونة 4 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية، فيما يمتلك الأهلي 4 برونزيات.