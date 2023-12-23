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شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول بالإمارات استعدادا لبيراميدز فى السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو مودرن فيوتشر تحت قيادة البرتغالى ريكاردو فورموسينيو المران الأول بالإمارات استعداداً لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الثالثة عصر الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري.
وكانت بعثة فريق مودرن فيوتشر قد وصلت مساء أمس إلى أبو ظبي، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وحرص مجلس أبو ظبي الرياضي على استقبال بعثة الفريق في المطار، وتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالدخول.
ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.
محمد محمود لاعب فريق مودرن فيوتشر
أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر
جوناثان لاعب فريق مودرن فيوتشر
مروان محسن لاعب فريق مودرن فيوتشر
حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر
محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر
مران لاعبو فريق مودرن فيوتشر (7)
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