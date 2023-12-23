شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتدرب على فترتين استعدادًا للإسماعيلي واحتفال خاص بايزي ايميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، وضع برنامج تدريبي خاص للاعبي المصري على هامش المعسكر المقام حالياً ببورسعيد استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الأول من يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري، حيث يخوض المصري تدريباته على فترتين، واحدة صباحية وأخرى مسائية، لرفع المعدل البدني للاعبين.

واحتفل لاعبو المصري والجهاز الفني بعيد ميلاد النيجيري ايزي ايميكا لاعب الفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي الاجتماعي.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

ويترقب مسئولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".