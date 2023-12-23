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فوز الأهلى والزمالك فى عاشر جولات دورى سيدات كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، لقاءات قوية فى إطار عاشر جولات دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

 

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: البنك الأهلى على سموحة 24/23، والأهلى على سبورتنج 25/21، والطيران على 6 أكتوبر 34/23، والزمالك على الشمس 31/30. 

 

بينما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كل من: الطيران مع الأهلى والشمس مع البنك الأهلى وسموحة مع الزمالك. 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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