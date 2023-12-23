ميسي يدفع سواريز للانضمام لإنتر ميامي الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأوروغواياني لويس سواريز، أن مزاملة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرة أخرى، كان أحد أهم الأسباب التي دفعته للانضمام إلى نادي إنتر ميامي الناشط في الدوري الأمريكي.

وقال اللاعب في تصريح للموقع الرسمي للنادي: «أحد القرارات التي تتخذها للذهاب (إلى إنتر ميامي)، هو أنك تحظى بأصدقاء ولاعبين رائعين هناك.

إنهم ليسوا مجرد أصدقاء، إنهم لاعبون يقدمون أداءً جيدا في كل مباراة ومعروفون على مستوى العالم».

وأبدى سواريز فخره بالعودة إلى اللعب مجددا إلى جوار ميسي، قائلا: «هناك (في إنتر ميامي) أفضل لاعب في العالم، وهذا يُولِّد تطلعات جميلة للغاية لديك»، قبل أن يشير إلى زملائه السابقين في برشلونة، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس؛ وذلك بقوله: «تقاسمنا معهم سنوات عدة، وحققنا كثير من الأشياء معًا».

وأكد لويس سواريز عزمه على مساعدة فريقه الجديد في الفوز بثاني ألقابه؛ مضيفا: «نحن نعرف بعضنا، انضممت لهم رغبة في المساعدة، لدي الحماسة وأتطلع لأن يتمكن مشجعو إنتر ميامي من الفوز بلقب آخر».

ولعب «البيستوليرو» في صفوف برشلونة لـ6 مواسم (2014-2020)، سجل خلالها 197 هدفا وصنع 100 هدف، وكان أحد الشركاء الأساسيين والمفضلين لميسي.

وخاض سواريز الموسم الماضي 54 مباراة في صفوف غريميو البرازيلي، سجل خلالها 29 هدفا.

ووصل ميسي لصفوف إنتر ميامي الصيف الماضي، وأسهم في تعاقد النادي مع الثنائي بوسكيتس وألبا، وقاد الفريق للفوز بأول لقب في تاريخه، وهو كأس الدوريات.

وسينافس سواريز، البالغ من العمر 36 عاما والعائد أخيرا إلى منتخب الأوروغواي، في الدوري الأمريكي بداية من 2024 الذي ستستضيف فيه الولايات المتحدة بطولة كوبا أمريكا، وهو ما علَّق عليه اللاعب بقوله: «أشعر أنني بحالة جيدة للغاية.

الحقيقة هي أنني سعيد وأتطلع كثيرًا إلى هذا التحدي».

وأضاف: «لقد جئت للمساعدة في تحقيق تلك الأحلام عبر مواصلة الفوز بمزيد من الألقاب، وأن يتمكن إنتر من المنافسة جيدا في الدوري الأمريكي، وهذا هو حلم الجميع»، مؤكدا أن الدوري الأمريكي لكرة القدم «يتطور كثيرا»، وهو بطولة «تنافسية للغاية»، وينافس فيه «لاعبون رفيعو المستوى».