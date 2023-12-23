شكرا لقرائتكم خبر بيلينجهام في صدارة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نصف موسم مع ريال مدريد أصبح اللاعب الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام، البالغ من العمر 20 عاماً، الأعلى قيمة تسويقية في العالم. يتمتع لاعب الريال، بأرقام سحرية في موسم (2023 ـ 2024).

بعد تحديث قيم اللاعبين الشهرية بالدوري الإسباني من طرف موقع “ترانسفير ماركت” المختص، تساوى جود بيلينجهام، مع كيليان مبابي، وإرلينج هالاند، في صدارة قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في العالم، ولكن بميزة أن نجم ريال مدريد أصغر سنا بكثير.

وفي تحديث القيمة التسويقية للاعبي الدوري الإسباني، بلغت قيمة بيلينجهام 180 مليون يورو، وهي ثاني زيادة في قيمته على التوالي كلاعب في ريال مدريد.

وصل الإنجليزي إلى العاصمة الإسبانية بقيمة تسويقية قدرها 120 مليون يورو، ومنذ يوليو ارتفع هذا المبلغ بشكل إجمالي قدره 60 مليون يورو.

ووصل بيلينجهام إلى قيمة كيليان مبابي، وإرلينج هالاند كليهما، والبالغة 180 مليون يورو، مما يؤكد أنه أصبح الآن اللاعب الثالث في الجيل الذهبي الجديد، وأصغر من الفرنسي بـ5 سنوات، وأصغر من النرويجي بـ3 سنوات.