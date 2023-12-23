مانشستر سيتي يختم 2023 بكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ختم مان سيتي العام بلقب كأس العالم للأندية، بعد رباعية دوري أبطال أوروبا ، وكأس السوبر الأوروبي، اللذين دخلا خزائن النادي أيضا للمرة الأولى في تاريخه، يضاف إليهما لقب الدوري الإنجليزي التاسع في تاريخ النادي، إلى جانب كأس إنجلترا الذي حققه النادي للمرة السابعة.

وبات مانشستر سيتي هو أول فريق إنجليزي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، في العام نفسه.

ويعد مانشستر سيتي هو رابع فريق إنجليزي مختلف يفوز بكأس العالم للأندية، بعد مانشستر يونايتد، وليفربول، وتشيلسي.

وأصبحت إنجلترا الآن الدولة التي تضم أكبر عدد من الفرق الـ(4) التي فازت بالمسابقة.

أصبح بيب جوارديولا أول مدرب يفوز بكأس العالم للأندية مع 3 فرق مختلفة، بعد أن فاز بها مرتين مع برشلونة، مرة مع بايرن ميونخ، والآن مع نادي مانشستر سيتي.

وتوج مانشستر سيتي بيب جوارديولا بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي (4ـ0)، في النهائي الذي جمع الفريقين الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة المملكة العربية السعودية.

وبدأ مان سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، المباراة بقوة ضد أبطال أمريكا الجنوبية، وافتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي استغل كرة عائدة من القائم، بعد خطأ بدأ من مارسيلو ووجد زميله ناثان آكي، الذي سدد بقوة في القائم من خارج منطقة الجزاء.

ووفقا لشبكة “أوبتا”، هدف جوليان ألفاريز هو أسرع هدف يُسجّل في تاريخ كأس العالم للأندية (40 ثانية)، وأول هدف في تاريخ البطولة في الدقيقة الأولى.

واستمر ضغط مان سيتي ليضيف الهدف الثاني، بعدما انعكست تسديدة فودين في قدم مدافع فلومينينسي نينو بالخطأ، لتسكن المرمى في الدقيقة الـ27.

وأضاف السيتي ثالث الأهداف في الشوط الثاني، عن طريق فيل فودين، الذي استغل تمريرة عرضية من جوليان ألفاريز، وضعها بانزلاقة داخل شباك أبطال أمريكا الجنوبية في الدقيقة الـ72.

وعاد جوليان ألفاريز ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لمان سيتي ليختم النتيجة (4-0) في الدقيقة الـ88.

وكان كأس العالم للأندية هو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائن مانشستر سيتي، الذي أكمل خماسية تاريخية هذا العام.

أرقام مانشستر سيتي لـ2023