الأهلي يحصد البرونزية الرابعة في تاريخه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الأهلي إنجازا جديدا، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، إثر الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

كان الأهلي قد خسر (0-2) أمام فلومينينسي البرازيلي، فيما انهزم أوراوا (0-3) أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال نصف النهائي، ليلتقي الفريقان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسجل الأهلي فوزا مثيرا على أوراوا الياباني (بطل دوري أبطال آسيا)، ليصبح بذلك، أول فريق في التاريخ يحقق البرونزية في كأس العالم للأندية أربع مرات.

وحصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الرابعة بعد نسخ 2006 و2020 و2021 و2023.

ونجح الأهلي في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمام الفرق اليابانية في البطولة، ويعتبر هذا الفوز هو الثاني للقلعة الحمراء على الفرق اليابانية في كأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز على سانفريس هيروشيما بملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 في نسخة 2012.

وتساوى الصخرة ياسر إبراهيم مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الأسبق برصيد 3 أهداف كثاني أفضل مدافع تسجيلا للأهداف في البطولة.

كما تألق التونسي علي معلول بشكل لافت في مونديال الأندية؛ حيث سجل هدفين في مرمى أوراوا الياباني، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في جميع مشاركاته بمونديال الأندية.

وأصبح معلول، أكثر اللاعبين التونسيين تسجيلا في مونديال الأندية، متجاوزا رقم أنيس البدري لاعب الترجي الرياضي التونسي السابق بهدفين.

ورفع الأهلي رصيده التهديفي في كأس العالم للأندية إلى 31 هدفا، متجاوزا مونتيري المكسيكي «25 هدفا» وبرشلونة الإسباني «23 هدفا»، ليصبح ثاني أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، خلف ريال مدريد «40 هدفا».

وحقق الأهلي رقما قياسيا جديدا في كأس العالم للأندية، بعدما سجل 7 أهداف في النسخة الحالية، متجاوزا رقمه السابق البالغ 6 أهداف في النسخة الماضية.